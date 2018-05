ROMA – Stefania Pezzopane, la parlamentare e compagna del concorrente del Grande Fratello Simone Coccia Colaiuta, difende il reality show. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] “Trash? Alcuni politici fanno cose peggiori”, ha detto ai microfoni del programma radiofonico Un giorno da pecora in onda su Rai Radio 1.

Secondo l’onorevole Pezzopane, il reality show “rappresenta una parte del Paese”, e aggiunge: “Sono la prima politica a esser entrata nella casa del Grande Fratello perché sono una donna è lì c’è il mio compagno. Il Grande Fratello trash? Certe volte nei talk show politici alcuni miei colleghi improvvisano cose ben peggiori, il trash c’è anche in alcuni programmi paludati”.

La Pezzopane si era già esposta per il compagno Simone qualche settimana fa, quando è entrata nella casa del Grande Fratello per fargli una sorpresa e spiega: “Nessuno di coloro che come me fanno un’attività politica e istituzionale deve avere il vezzo aristocratico che lo porti a non confrontarsi con queste cose. Nella società assistiamo a questo attacco continuo nei confronti di chi è diverso. Io nella Casa ho voluto dare un messaggio sulla diversità e sull’essere belli pur non corrispondendo ai canoni di perfezione. E ho ricevuto un sacco di riscontri positivi”.

Nell’intervista, poi, la Pezzopane si sofferma anche sullo scambio di messaggi hot tra Simone Coccia e Lucia Bramieri. Episodio successo tanti anni fa che nella casa del Gf è stato riportato alla luce, visti i continui contrasti e non fra i due inquilini: “Ho visto ma non sono gelosa, la gelosia si matura per le cose serie, non per quanto succede dentro la casa del Grande Fratello”.