ROMA – Stefania Pezzopane dallo studio di Domenica Live difende il suo amore con l’ex spogliarellista e ora concorrente del Grande Fratello Simone Coccia Colaiuta. La coppia ha sfidato i pregiudizi e da quattro anni sono legati, ma in molti mettono in dubbio la loro relazione.

Il loro amore è vero, anche se c’è chi non ci crede, spiega la Pezzopane ricordando che alcuni amici si sono allontanati. La conduttrice Barbara D’Urso chiede allora cosa ci sia che non vada nella loro relazione e la parlamentare spiega che le questioni sono molte.

C’è chi non li accetta per la differenza d’età, lei è 24 anni più grande, o ancora la differenza di statura: “Io sono così e se a qualcuno non vanno bene le persone piccine, vada dallo psicoterapeuta e si curi”.

E poi non manca il problema del ceto sociale, come ammette la Pezzopane: “Sono una parlamentare e faccio una vita con un certo stile e determinate qualità, mentre lui viene dalla strada e magari nel salotto buono Simone ci sta male, ma a me dei salotti buoni non me n’è m’hai fregato nulla, ma a quel punto faccio una passeggiata sul Gran Sasso e sto molto meglio. Non mi servono i finti amici”.