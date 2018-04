ROMA – Le donne di Simone Coccia Colaiuta? “Ne ha avuta una ogni due giorni”. Stefania Pezzopane lo sa e non se ne cruccia: “E’ una cosa vecchia – dice ai microfoni di Un Giorno da Pecora – siamo sempre fidanzati e sono contenta che partecipi al Grande Fratello”.

La sua presenza nella casa più spiata d’Italia ha fatto parecchio discutere. Specie dopo certe esternazioni di lui che si è subito gloriato del numero esagerato di donne con cui sarebbe stato. Frasi che fanno infuriare anche Cristiano Malgioglio, uno degli opinionisti del Grande Fratello: “Son rimasto colpito quando hai detto che hai avuto quasi 2000 donne, non è un vanto, perché le donne non sono Kleenex. E il rispetto per la tua donna, con la quale stai da 4 anni?”. Ma, soprattutto, fanno infuriare gli elettori del Pd, di cui la Pezzopane è stata senatrice e ora deputata.

Lei però non si scandalizza e approva la sua partecipazione al Grande Fratello: “E’ quello che vuole ed è comunque un’esperienza. Quando mi ha detto che avrebbe partecipato mi sono fatta una risata: non ci credevo!”. Al momento, però, la Pezzopane non ha intenzione di andare in studio a sostenerlo, ma gli augura la vittoria.

“Ho visto la diretta – spiega ancora a Un Giorno da Pecora – Lui è riuscito a concentrare l’attenzione su di sé con le sue provocazioni”. “Che consigli gli ho dato prima che entrasse? Gli ho detto attento alle trappole!”. Il timore è che il compagno possa essere avvicinato da qualche donna, considerando che nella casa c’è pure Lucia Bramieri, con la quale ci sarebbero stati chiacchierati trascorsi. Ma la deputata si fida di lui, anche se boccia uno degli outfit scelti nel corso della prima puntata: “Non era un costume spinto, aveva pure le bretelle alla Borat. Ma non mi è piaciuto, né quello a righe. Io li avrei rifiutati entrambi, avrei chiesto un costume normale”.

In ogni caso, la sua presenza nel programma non la imbarazza, è cosciente che “l’obiettivo è far ridere le persone, magari forzeranno un po’ la mano. Al Grande Fratello queste cose si fanno, non è mica un film di Ozpetek”.