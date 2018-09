ROMA – Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta presto sposi. La coppia formata dal parlamentare del Pd e dallo spogliarellista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato in diretta televisiva nel salotto di Domenica Live di Barbara D’Urso la lieta notizia. Simone, 34 anni, ha chiesto la mano di Stefania, 58 anni, e nel 2019 si celebreranno le nozze, ma una data non è ancora stata fissata.

L’onorevole Pezzopane e il suo Simone hanno dovuto combattere contro tanti pregiudizi dettati dalla differenza di età, dall’aspetto fisico e dall’estrazione sociale. Il loro però è vero amore, come hanno sempre professato, e ai microfoni di Barbara la Pezzopane spiega: “Alcuni dicono che lui stia sfruttando il mio amore, ma io so quanto Simone sia dolce e sincero”. E lui aggiunge: “Si sono dette tante cattiverie e si è fatta tanta ironia su noi due, ma ci amiamo tantissimo”.

I due convivono già da tempo, ma ora è arrivato il momento dei fiori d’arancio e il 2019 è l’anno adatto: “Ci sposeremo – dice l’onorevole Pezzopane – ma non vogliamo mettere alcuna data per adesso”. Simone spiega meglio: “È un po come se fossimo già sposati, ma vogliamo rendere il tutto ufficiale”.