Stefania Sandrelli, chi è: età, figli, il marito, Gino Paoli e il tradimento, la malattia della figlia Amanda, la vita privata

Stefania Sandrelli è nata a Viareggio il 5 giugno 1946, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Ha dunque appena 75 anni. La sua altezza è di circa 1,67 metri.

L’attrice nasce in una famiglia di ceto medio di Viareggio, figlia di un perito agrario morto quando lei aveva solo 8 anni e di una casalinga. Ha anche fratello maggiore, Sergio, morto nel 2013.

La vita privata di Stefania Sandrelli: il tradimento di Gino Paoli, il marito Nicky Pende, i figli Amanda e Vito

Ad appena 16 anni l’attrice inizia una relazione con Gino Paoli, a quell’epoca già sposato. Una storia che suscitò molto scalpore nell’Italia dell’epoca. Nel 1964 nasce la loro figlia Amanda, che si chiama Sandrelli come la madre.

Qualche tempo fa, a Oggi è un altro giorno, l’attrice ha confessato di aver tradito Gino Paoli: “Mi piaceva tutto, sia fuori che dentro, era proprio bellino come si dice in Toscana, tutto carino vestito e svestito. Quando l’ho conosciuto io ero fidanzata, non ho detto niente all’altro, ho fatto i cavoli miei. Gli ho spaccato casa quando ci siamo lasciati? Già prima. Gli ho trovato la sabbia nel letto che non era la mia e gli ho distrutto casa e lui zitto si è fatto rompere tutto. Poi l’ho perdonato, ma gli ho detto che avevo un ticket. Comunque lui ha sempre negato. Poi l’ho tradito anche io e gliel’ho confessato e lui ha reagito male, tant’è…”.

Nel 1972 Stefania Sandrelli si è sposata con l’imprenditore romano Nicky Pende, da cui ha avuto il suo secondo figlio, Vito Pende. Lei e il marito Nicky Pende si separano nel 1976, due anni dopo la nascita di Vito.

La malattia della figlia, Amanda Sandrelli

Nella sua vita Stefania Sandrelli ha attraversato anche il dramma della malattia della figlia, Amanda Sandrelli, ammalatasi di cancro al seno.