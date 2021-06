Stefano Accorsi chi è: età, altezza, mogli, film, vita privata. A partire da questa sera, Stefano torna in tv su Rai Uno per raccontare con la sua voce “Sogno Azzurro”, un docufilm che andrà in onda in prima serata. Si tratta di quattro puntate in onda nei quattro giorni che precedono il debutto dell’Italia contro la Turchia, venerdì 11 giugno all’Olimpico.

Dove e quando è nato Stefano Accorsi: età e biografia di Stefano Accorsi

Stefano Accorsi è nato a Bologna il 2 marzo 1971. Ha 50 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. Il suo vero nome è Stefano Lelio Beniamino Accorsi. Dopo gli studi al liceo scientifico, nel 1990 viene scelto da Pupi Avati per interpretare il ruolo del coprotagonista Matteo nel film “Fratelli e Sorelle” con Franco Nero e Anna Bonaiuto.

Terminato il film si iscrive alla Scuola di Teatro di Bologna diretta da Alessandra Galante Garrone, dove si diploma nel 1993. Entra nella Compagnia del Teatro Stabile dell’Arena di Bologna, recitando in diversi spettacoli classici, da Pirandello a Goldoni, diretto da Walter Pagliaro e Nanni Garella. Questo il suo profilo Instagram dove conta 635mila follower.

Mogli e figli di Stefano Accorsi: Laetitia Casta, Giovanna Mezzogiorno

Stefano Accorsi è stato fidanzato con Giovanna Mezzogiorno, poi con la top-model Laetitia Casta. Per lungo tempo l’amore è stato a prova di gossip: dalla bella attrice corsa ha avuto il primogenito Orlando (nato nel 2006) e Atena (nata nel 2009). Poi la relazione è naufragata nel 2013.

Dal 2015 Stefano Accorsi è sposato con Bianca Vitali, figlia di Aldo Vitali, celebre giornalista italiano e direttore di Sorrisi e Canzoni Tv. Modella e attrice, Bianca ha conquistato il cuore dell’artista dopo un primo incontro, sul set, avvenuto nel 1992. Nel 2017, Stefano e Bianca hanno avuto Lorenzo. Nel 2020 è nato il quarto figlio dell’attore: Alberto.

Stefano Accorsi, dal “Maxibon” ai film che l’hanno reso famoso

Nel 1994, Accorsi partecipa alla pubblicità del gelato “Maxibon” e diventa molto popolare. Lo spot è realizzato da Daniele Luchetti. Nel 1995 sveste definitamente i panni del ragazzo famoso per lo spo del gelato e gira da protagonista “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” (diretto da Enza Negroni), tratto dall’omonimo libro “cult” di Enrico Brizzi. L’anno dopo è ancora teatro, l’amore degli esordi, con “Naja” di Angelo Longoni, storia poi che finisce anche sugli schermi.

Sempre nel 1996 lavora con Wilma Labate in “La mia generazione” e nell’estate del 1997 recita da protagonista ne “I piccoli maestri”, chiamato da Daniele Luchetti. Nel 1998 è protagonista del pluripremiato film “Radiofreccia” diretto da Luciano Ligabue per poi recitare anche in “Più leggero non basta” insieme alla compagna di allora Giovanna Mezzogiorno.

Sempre nel 1998 interpreta il ruolo dell’anarchico Horst Fantazzini nel film “Ormai è fatta” di Enzo Monteleone prima di girare, in Portogallo, il film storico che racconta la rivoluzione dei Garofani “Capitani d’Aprile”.

Nel 1999 interpreta l’avvocato Raffaele Della Valle in “Un uomo perbene” diretto da Maurizio Zaccaro. Il film è ispirato ai drammatici eventi legati al “caso Tortora”. Nel 2000 è accanto a Nanni Moretti ne “La stanza del figlio”, poi con Mario Monicelli nel film-tv per RaiUno, “Come quando fuori piove”.

Ferzan Ozpetek lo vuole con Margherita Buy in “Le fate ignoranti”, Gabriele Muccino lo chiama per “L’ultimo bacio” con Martina Stella,

Con “Santa Maradona”, il film successivo, prosegue la sua consacrazione. L’anno dopo interpreta il ritratto di Dino Campana nel film “Un viaggio chiamato amore“.