Appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini rischia già di doverla lasciare per una presunta bestemmia che potrebbe costargli la squalifica.

Era già successo a Paolo Brosio, questa volta tocca a Stefano Bettarini stare col fiato sospeso per una presunta bestemmia detta all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Circola infatti sui social un video nel quale l’ex marito di Simona Ventura sembra pronunciare una imprecazione.

Stefano parla con Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli quando si lascia sfuggire quello che sembrerebbe essere un “porca ma…”. Bettarini tronca velocemente la frase, senza completarla. Basterà a evitargli la squalifica?

Il caso Brosio e Dosio

Anche Paolo Brosio è stato a rischio squalifica per una frase uscita dalla sua bocca poco felice: “Dio b***”. In realtà non si tratta di una bestemmia vera e propria, vista anche la spiccata religiosità di Brosio. C’è però anche un altro precedente sempre di questa edizione con Denis Dosio cacciato dalla casa più spiata d’Italia per la stessa frase, con tanto di richiamo in diretta dello stesso Signorini.

Adesso vedremo se anche per Bettarini verrà utilizzato lo stesso metro di giudizio. E pensare che Bettarini è entrato nella Casa solo venerdì e già sta facendo discutere. (Fonti Grande Fratello Vip e YouTube).