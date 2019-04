ROMA – Mercoledì 10 aprile, Federica Panicucci dedica l’ultima parte di Mattino 5 a due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi. In studio ci sono Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni con le rispettive compagne: la conduttrice manda in onda dei video con alcuni momenti della loro avventura in Honduras.

Stefano Bettarini che è in studio con Nicoletta Larini, si lascia andare ad una serie di dichiarazioni che non sono sfuggite ai presenti. Ecco cosa ha detto l’ex marito di Simona Ventura: “Durante quel momento ho sentito dallo studio qualche battutina che non mi è piaciuta. Non voglio polemizzare ma mi aspettavo un momento più emozionante”.

Poi, rivolgendosi a Federica Panicucci, dice una cosa ben precisa: “Secondo me tu l’avresti gestita un po’ meglio”.

Stefano Bettarini era tornaot a parlare della sua esperienza in tv e all’Isola dei Famosi. L’ex calciatore lo aveva fatto con una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera nella quale aveva ammesso chiaramente: “I reality? Li faccio per soldi”. Prima il Grande Fratello poi l’Isola dei Famosi, una presenza così costante quella di Bettarini che Marina La Rosa lo ha definito Mr Reality, salvo poi chiedere scusa.

“Non c’è nessuna di queste esperienze che non rifarei, e non ce n’è neanche una in cui farei cose diverse da quelle che ho fatto – aveva dichiarato Bettarini -. Ho provato anche a fare l’inviato, poi sono tornato a fare il concorrente perché volevo rimettermi in gioco, far capire che io sono uno con un profilo molto basso, che non mi sono mai montato la testa. Per quanto riguarda Marina La Rosa, invece, beh… Io le avevo dato della manipolatrice, lei forse si è sentita colpita ed è andata al contrattacco pensando di offendermi. Io non mi offendo, i reality li faccio per divertirmi, innanzitutto, ma anche per guadagnare qualcosa per garantire un futuro di un certo tipo ai miei figli. Andrei anche a pulire i bagni piuttosto che stare a casa a fare nulla. E poi comunque è venuta da me a scusarsi”.

Fonte: Mattino 5