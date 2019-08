Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Lui rivela: “Lei ha provato a farmi inseguire da un detective…”

ROMA – Stefano Bettarini e Nicoletta Larini stanno insieme da ormai due anni. Superata la prova di Temptation Island tra i due resta un grande problema: la gelosia di Nicoletta.

“Stiamo insieme 24 ore su 24 – racconta Stefano Bettarini in una intervista al settimanale Chi – ma Nicoletta ha comunque ha provato a farmi seguire da un detective quando andavo in palestra o in giro per i miei appuntamenti di lavoro, o per curare gli investimenti imprenditoriali che ho fatto nel tempo”.

“Ma il detective – scherza Bettarini – non ha scoperto nulla. Va bene così, almeno non ci si annoia, anche se c’è poco da indagare”.

Capitolo figli. Qui Bettarini diventa serio e dice che per il momento non c’è la volontà di fare un figlio: “Figli e nozze sono un capitolo chiuso. Ho già due figlioli che amo e anche per le nozze ho già dato”.

Bettarini e i reality.

“I reality? Non c’è nessuna di queste esperienze che non rifarei, e non ce n’è neanche una in cui farei cose diverse da quelle che ho fatto – ha detto tempo fa Bettarini in una intervista al Corriere della Sera -. Ho provato anche a fare l’inviato, poi sono tornato a fare il concorrente perché volevo rimettermi in gioco, far capire che io sono uno con un profilo molto basso, che non mi sono mai montato la testa. Per quanto riguarda Marina La Rosa, invece, beh… Io le avevo dato della manipolatrice, lei forse si è sentita colpita ed è andata al contrattacco pensando di offendermi. Io non mi offendo, i reality li faccio per divertirmi, innanzitutto, ma anche per guadagnare qualcosa per garantire un futuro di un certo tipo ai miei figli. Andrei anche a pulire i bagni piuttosto che stare a casa a fare nulla. E poi comunque è venuta da me a scusarsi”.

Fonte: Chi, Il Corriere della Sera.