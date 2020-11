Entrambi eliminati dal Grande Fratello Vip dopo essere entrati da poco nella Casa. Per Bettarini e Brosio il reality è durato pochi giorni.

Bettarini era entrato venerdì scorso, poi è stato squalificato per una bestemmia e ieri ha lasciato il Grande Fratello Vip. Paolo Brosio invece era entrato una settimana prima ed è stato eliminato al televoto, anche se forse complice dell’eliminazione una sua frase sulle camere a gas.

Nel corso della diciassettesima puntata in onda lunedì 9 novembre, Alfonso Signorini ha annunciato la decisione del programma per l’ex calciatore: “Stefano Bettarini si è lasciato sfuggire una frase, un’espressione blasfema, che ha costretto il Grande Fratello a prendere un provvedimento molto serio nei suoi confronti”.

Bettarini, che era entrato nella Casa venerdì con Giulia Salemi, si è scusato: “Sì, mi sono reso conto immediatamente di quello che mi era sfuggito, sono una persona credente. Qui non si sa mai come parlare e come esprimersi, perché è un reality e sei te stesso. L’importante è chiedere scusa. Sono pronto a qualsiasi cosa, non c’è problema”. Squalificato.

L’eliminazione di Paolo Brosio

Uscito dalla Casa dopo il televoto (ha preso solo il 3%), forse perché al pubblico non è andata giù la battuta di Brosio sulle camere a gas. In stanza con Elisabetta Gregoraci infatti, Brosio sente un rumore e dice: “Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto… come facevano i tedeschi ad Auschwitz”. Davanti a questa affermazione anche l’ex moglie di Flavio Briatore è rimasta impietrita.

Brosio era entrato nella Casa in ritardo, dopo aver sconfitto il Covid. Una volta in studio dopo l’eliminazione Signorini ha chiesto spiegazioni circa la frase pronunciata: “C’è stata una battuta che hai fatto e che non è piaciuta al pubblico. Hai paragonato una situazione ad Auschwitz e questa cosa non è piaciuta”.

Ma Brosio ha rimosso l’episodio in questione: “Non me lo ricordo. Io ricordo solo che ho vissuto l’isolamento in un ospedale che non è un ospedale normale. È una struttura anti-Covid. Io non riuscivo nemmeno a parlare con un infermiere. Chi vive questa esperienza, esce ed è fulminato”. (Fonte Il Grande Fratello Vip).