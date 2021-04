Stefano Bollani chi è, età, moglie Valentina Cenni, figli, ex moglie Petra Mangoni, vita privata

Chi è Stefano Bollani, età, moglie Valentina Cenni, figli, ex moglie Petra Mangoni, vita privata e carriera del musicista e compositore. Stefano Bollani, proprio insieme alla moglie Valentina Cenni è protagonista della striscia quotidiana preserale in onda su Rai Tre “Via dei matti numero O”.

Età, biografia e carriera di Stefano Bollani

Stefano Bollani è nato a Milano il 5 dicembre del 1972 e ha 48 anni di età. E’ un compositore, pianista e cantante italiano, attivo anche come scrittore, attore, umorista e showman. Nasce da Roberto Bollani, milanese, e da Maddalena, di Rovigo. Ha una sorella di nome Manuela nata ad Alba in Piemonte. I suoi genitori girano per motivi di lavoro (Milano, Bologna, Firenze) e cresce a Firenze dove studia pianoforte dall’età di 6 anni e già a 15 anni inizia a esibirsi in modo professionale.

Stefano Bollani nel 1993 si diploma al Conservatorio Luigi Cherubini sotto la guida del maestro napoletano Antonio Caggiula (allievo di Paolo Denza). Dopo una breve esperienza come turnista nel mondo del pop con Raf e Jovanotti a partire dalla metà degli anni Novanta si afferma in ambito jazz. In seguito partecipa a diverse trasmissioni televisive.

Moglie, figli e vita privata di Stefano Bollani

Stefano Bollani ha avuto una lunga relazione con la cantante Petra Magoni, da cui ha avuto due figli, Leone (nato nel 1999) e Frida (nata nel 2004). Successivamente si è sposato con l’attrice Valentina Cenni. Valentina nasce a Riccione il 14 marzo 1982 ed ha da poco compiuto 39 anni. Oltre al teatro, la Cenni vanta diverse apparizioni sul piccolo e grande schermo. Su Rai 3 partecipa alla serie Non uccidere. Al cinema interpreta il ruolo di Micol nel film di Sergio Castellitto Nessuno si salva da solo.

Valentina è appassionata anche di danza classica e contemporanea e si interessa ad altre forme di espressione artistica come la fotografia la danza col fuoco e la grafica. Valentina disegna infatti le copertine dei dischi del marito, realizza cover di libri per Mondadori e altri album musicali per la Universal. Ha anche fondato Sorelle d’amore, progetto che mira a riunire donne in una sorta di sorellanza che aiuta a sostenersi a vicenda.