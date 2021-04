Se ne è andato a soli 55 anni Stefano Bongarzone, noto hairstylist e makeup artist, spesso ospite di numerose trasmissioni televisive per dispensare consigli di bellezza.

Bongarzone aveva stabilito il suo generale nel quartiere Trieste a Roma, dove 15 anni fa aveva aperto il suo salone di parrucchiere al civico 26 di via Agri. Sul sito così si presentava: “Un operaio del mio lavoro. Non smetto mai di lavorare perché il mio lavoro è nella mia vita. Amo l’armonia in tutto, compreso il settore estetico. Ho dedicato la mia vita alle donne e ne sono felice, vorrei continuare a farlo per molto tempo ancora”.

Stefano Bongarzone, la carriera e la tv

Oltre all’attività nel suo negozio Bongarzone si era fatto ben volere dal mondo dello spettacolo, tanto da essere spesso chiamato come consulente in trasmissioni come “Costume e società”, storica rubrica del Tg2, e per molto tempo è stato ospite fisso del programma radiofonico “Io le donne non le capisco”, condotto da Barbara Palombelli e Raffaella Longobardi su Radio Radio.

Lascia il compagno Manfredi, al quale era legato da anni dopo la fine del suo matrimonio con Laura, madre del suo unico figlio Marzio.

I familiari e i collaboratori del salone di bellezza fanno sapere che i funerali si terranno il giorno 6 aprile presso la Chiesa di San Giovanni Crisostomo in Via Emilio De Marchi 60.

Stefano Bongarzone, il cordoglio di Rita Dalla Chiesa

Tra i tanti messaggi di cordoglio giunti per la prematura scomparsa di Bongarzone, c’è anche quello affettuoso di Rita Dalla Chiesa, che per 30 anni è stata artisticamente e intimamente legata a lui:

“Nessuno dovrebbe mai perdere un amico come te – scrive la conduttrice – Noi due in camerino, noi due nella vita, noi due nelle risate, noi due nelle confidenze, nelle canzoni e nei concerti di Gianna Nannini. Noi due nei litigi e nelle telefonate a notte fonda. Noi due davanti al Festival di Sanremo. Noi due per trent’anni insieme. Io con i miei casini e tu con i tuoi. Con gli amori persi e poi ritrovati. I tuoi consigli che non seguivo mai. Laura, Marzio e Manfredi, le tue grandi certezze. Eri la mia cassaforte amica. Sei e rimarrai nell’anima, Stefano”.