Stefano Buffagni chi è: età, altezza, moglie, figli, vita privata, carriera politica dell’ex Viceministro dello Sviluppo Economico con il Governo Conte II. Buffagni è tra gli ospiti di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21.20.

Dove e quando è nato Stefano Buffagni: biografia di Stefano Buffagni

Stefano Buffagni è nato a Milano il 6 settembre 1983. E’ el segno della Vergine ed ha 37 anni. La sua altezza non è nota. Buffagni è cresciuto a Bresso e si è diplomato perito elettronico e delle telecomunicazioni. Si è poi laureato in Economia e management per l’impresa all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, lavorando in uno studio commercialista. che ha lasciato nel novembre del 2019.

Moglie e figli, la vita privata di Stefano Buffagni

Stefano è legatissimo alla moglie Giorgia e al figlio Gabriele. La moglie, con la quale condivide il percorso professionale, lavora nel risk management di un’importante multinazionale giapponese.

Carriera politica di Stefano Buffagni

Nel 2010, Stefano Buffagni diventa attivista del Movimento 5 Stelle. Il 27 marzo 2013 viene eletto consigliere regionale in Lombardia per la provincia di Milano e resta in carica fino alla fine della legislatura, a marzo 2018. Componente dell’ufficio di presidenza della I commissione programmazione e bilancio, si occupa in particolare delle società partecipate della Regione per sviluppare una politica di razionalizzazione; è stato anche membro della commissione IV attività produttive e occupazione, commercio e turismo

Deputato al Parlamento italiano Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, Buffagni viene eletto alla Camera dei deputati. Il 13 giugno 2018 viene nominato sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli affari regionali e autonomie del Governo Conte I. Nel Governo Conte II è stato Viceministro dello Sviluppo Economico e si è occupato, per il Movimento 5 stelle, di nomine alle partecipate di Stato.

Stefano Buffagni e Luigi Di Maio

E proprio l’occuparsi di partecipate di Stato gli attira diverse critiche dai giornali. Per Il Giornale, Stefano Buffagni è l’uomo ombra di Luigi Di Maio che non vede l’ora di metter mano sulle nomine pubbliche in scadenza, una sorta di “Luca Lotti” del Movimento Cinque Stelle.