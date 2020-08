Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi hanno mentito? Dagospia rilancia il gossip che ha infiammato l’inizio dell’estate.

Roberto D’Agostino torna a parlare della bomba di gossip lanciata ai primi di luglio dal suo sito Dagospia. Ossia il presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

Secondo il sito di D’Agostino è stata proprio quella la causa della rottura tra il ballerino e Belen. Una presunta relazione clandestina tra la conduttrice televisiva e De Martino che la showgirl argentina avrebbe scoperto leggendo i messaggi sull’iPad del marito.

“Una storia che ha coinvolto personaggi di primo livello – commenta D’Agostino sulle pagine di Novella 2000 – La modalità con cui Belen ha scoperto tutto, leggendo su un iPad che era rimasto collegato al telefono di De Martino messaggi tra Stefano e la Marcuzzi… Una trama fantastica”.

A nulla sono valse le immediate smentite dei diretti interessati. Per D’Agostino non hanno alcun valore: “E che altro dovevano fare? – incalza il giornalista – Avevano tutto da perdere e niente da guadagnare”.

“E’ partito il teatrino familiare che mette tutto in sordina. Non si parla di semi-sconosciuti da GF nip in cerca di visibilità, ed è questo che ha reso lo scoop di Dagospia dirompente. Quando leggi una notizia, un gossip e ti chiedi ‘E questo chi è?’ tutto diventa più povero”.

Il primo a smentire era stato proprio l’ex ballerino postando sui social una foto del nuovo libro di Woody Allen dal titolo “A proposito di niente”. Smentita rimarcata anche da sospetti, che a mettere la voce in giro fosse stata proprio Belen.

Dopo qualche tempo anche la showgirl argentina ha messo a tacere i gossip, mostrandosi ai paparazzi con una nuova fiamma, Gianmaria Antinolfi, e dichiarando pubblicamente di non avere nulla contro Alessia Marcuzzi.

Mentre la conduttrice aveva evitato esplicitamente la bomba, apparendo serena in vacanza col marito. Quando tutto ormai sembrava sepolto e dimenticato ecco che D’Agostino torna all’attacco: era tutto vero, dice, “la fonte è insospettabile e affidabilissima”. (Fonte: Dagospia, Novella 2000).