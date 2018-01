ROMA – Stefano De Martino, il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi, sbarcato sulla spiaggia ha lanciato una frecciatina a Belen Rodriguez.

Quando Alessia Marcuzzi gli ha chiesto il primo parere sulla spiaggia dove si svolgerà il reality, lui ha scherzato: “Dichiarazioni? Nella vita ne ho già fatte troppe, per questa volta passo”. E per il web è facile l’associazione con la ex moglie, Belen Rodriguez.

Nel mentre della diretta proprio Belen ha postato su Instagram diversi scatti e filmati della sua giornata di relax in famiglia presso una rinomata Spa Resort di Cortina d’Ampezzo, sulle Dolomiti.