Stefano De Martino chi è, età, dove e quando è nato, Belen Rodriguez, figlio, vita privata, Instagram, Amici, biografia e carriera. Stefano De Martino conduce questa sera 14 luglio il programma TIM Summer Hits – La musica dell’estate. Il programma è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Stefano De Martino

Stefano De Martino è nato il 3 ottobre del 1989 a Torre del Greco, Napoli. Ha 32 anni. Nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York presso il Broadway Dance Center. Qui entra in contatto con la danza moderna e contemporanea. Dopo aver lavorato nella Oltre Dance Company con la coreografa Macia Del Prete, nel 2009 partecipa come concorrente alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Belen Rodriguez, figlio, Instagram, vita privata di Stefano De Martino

Dopo essere stato il compagno della cantante Emma Marrone, nel 2012 De Martino si fidanza con Belén Rodríguez con cui si sposa il 20 settembre del 2013 e con cui ha un figlio, Santiago, nato il 9 aprile del 2014. La coppia si separa nel 2015 per poi tornare insieme nel 2019. I due si sono lasciati nuovamente nel 2020. Nel 2022 i due tornano insieme: “Se io e Belen stiamo insieme? Sì, sì. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”, ha dichiarato De Martino in un’intervista. Profilo Instagram: stefanodemartino.

La carriera di Stefano De Martino

Dal 2010 De Martino è di nuovo ad Amici di Maria De Filippi, questa volta in qualità di ballerino professionista. Nel frattempo lavora come insegnante di danza e coreografo. Proseguendo, nel 2011 entra nel balletto di Luciano Cannito Cassandra, interpreta il ruolo di Enea accanto a Rossella Brescia.

Nel 2015 De Martino diventa supporter e conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi. A partire dal 2016 entra nel cast di Selfie – Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura su Canale 5, in cui è uno dei mentori. Nel 2018 è l’inviato del reality show di Canale 5 L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi. Dal 2019 conduce su Rai 2 il programma comico Made in Sud, affiancato da Fatima Trotta. Nello stesso anno conduce sempre su Rai 2 con Belén Rodríguez la Notte della Taranta, la finale del Festival di Castrocaro 2019 e, in sostituzione di Amadeus, presenta Stasera tutto è possibile. Anche nel gennaio 2021 conduce su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Nel 2021 ritorna ad Amici di Maria De Filippi, con il ruolo di giudice, insieme a Stash e a Emanuele Filiberto. Da dicembre 2021 conduce in seconda serata su Rai 2 il suo varietà intitolato Bar Stella prima di tornare a condurre Stasera tutto è possibile.