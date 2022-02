Stefano De Martino chi è: età, dove e quando è nato, vita privata, Instagram,peso, altezza, Santiago e Belen

Stefano De Martino chi è: età, dove e quando è nato, vita privata, Instagram, carriera, figlio, Belen. Il ballerino e conduttore televisivo sarà in onda questa sera su Rai Due con Stasera tutto è possibile. Confermati gli ospiti fissi della trasmissione: gli attori Biagio Izzo, Francesco Paolantoni a cui si aggiunge Enzo De Lucia noto per l’imitazione di Mara Venier.

Età, dove e quando è nato: la biografia di Stefano De Martino

Stefano De Martino nasce a Torre Annunziata in provincia di Napoli il 3 ottobre 1989. Ha 32 anni ed è del segno zodiacale della Bilancia. Stefano di professione fa il ballerino e il conduttore televisivo italiano. Qusto il suo profilo Instagram che vanta 4,6 milioni di follower. Stefano è alto 1,86 centimetri e pesa 76 chili.

Moglie e figli, la vita privata di Stefano De Martino: il riavvicinamento con Belen

Dopo essere stato il compagno della cantante Emma Marrone, nel 2012 si fidanza con la showgirl argentina Belén Rodríguez con cui si sposa il 20 settembre 2013 e con cui ha un figlio, Santiago, nato il 9 aprile dell’anno seguente. La coppia si separa nel 2015 per poi tornare insieme nel 2019. I due si sono lasciati nuovamente nel maggio 2020. Si è parlato di un nuovo riavvicinamento con la Rodriguez che è stato confermato, nelle settimane scorse, dai paparazzi. Voci che ora sono state smentite dallo stesso De Martino sul settimanale Gente. Le uscite di coppia e il riavvicinamento sarebbero dovute solo all’amore che li lega per il figlio Santiago che ora ha 8 anni ed ha bisogno di avere i due genitori accanto.

La carriera di Stefano De Martino

primi passi nel settore della danza avvengono all’età di dieci anni. Nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York presso il Broadway Dance Center. Qui entra in contatto con la danza moderna e contemporanea. Dopo aver lavorato nella Oltre Dance Company con la coreografa Macia Del Prete, nel 2009 partecipa come concorrente alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi venendo eliminato in semifinale e classificandosi primo tra i ballerini. Vince un contratto con il Complexions Contemporary Ballet che gli permette di prendere parte a un tour che lo porta in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii.

Dal 2010 è di nuovo ad Amici di Maria De Filippi, questa volta in qualità di ballerino professionista. Nel frattempo lavora come insegnante di danza e coreografo. Proseguendo, nel 2011 entra nel balletto di Luciano Cannito Cassandra, interpreta il ruolo di Enea accanto a Rossella Brescia.

Stefano conduttore di Amici di Maria De Filippi

Nel 2015 De Martino diventa supporter e conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi. Nello stesso anno è uno dei protagonisti di Pequeños gigantes, programma condotto da Belén Rodríguez andato in onda all’inizio del 2016 su Canale 5, capitanando la squadra “Gli incredibili”.

A partire dal 2016 entra nel cast di Selfie – Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura su Canale 5, in cui è uno dei mentori. Nel 2018 è l’inviato del reality show di Canale 5 L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi. Dal 2019 conduce su Rai 2 il programma comico Made in Sud, affiancato da Fatima Trotta, con la partecipazione di Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo. Nel medesimo anno conduce sempre su Rai 2 con Belén Rodríguez la Notte della Taranta, la finale del Festival di Castrocaro 2019 e, in sostituzione di Amadeus, presenta Stasera tutto è possibile.

Anche nel gennaio 2021 conduce su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Nel 2021 ritorna ad Amici di Maria De Filippi, con il ruolo di giudice, insieme a Stash e a Emanuele Filiberto. Da dicembre 2021 conduce in seconda serata su Rai 2 il suo varietà intitolato Bar Stella prima di tornare a condurre Stasera tutto è possibile.