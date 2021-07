Stefano De Martino chi è, fidanzata Paola Di Benedetto? Moglie, figli, Instagram, Belén Rodríguez, la vita privata del conduttore televisivo. De Martino sarà tra gli ospiti della puntata odierna di “Una pezza di Lundini”, su Rai 2 dalle ore 23:45.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Stefano De Martino

De Martino ha 31 anni ed è nato il 3 ottobre 1989 a Torre Annunziata. E’ alto 186 cm per un peso forma di poco più di 70 kg. Non ha un nome d’arte. E’ sia un ballerino che un conduttore televisivo. Dopo i primi passi ad Amici di Maria De Filippi, come ballerino, si è dedicato soprattutto alla conduzione televisiva.

La fidanzata Paola Di Benedetto? L’ex moglie Belen Rodriguez, i figli: vita privata di Stefano De Martino

Dopo essere stato il compagno della cantante Emma Marrone, nel 2012 si fidanza con la showgirl argentina Belén Rodríguez con cui si sposa il 20 settembre 2013.

Il 9 aprile 2013 diventerà padre di Santiago. I due si separano nel 2015 per poi tornare insieme nel 2019. I due si sono lasciati nuovamente nel maggio 2020. Stando alle ultime notizie di gossip, attualmente avrebbe una relazione sentimentale con Paola Di Benedetto. Ma né lui, né la Di Benedetto hanno confermato o smentito.

Stefano De Martino chi è: carriera del conduttore televisivo

Riportiamo di seguito, i momenti più importanti nella carriera televisiva di Stefano De Martino: Amici di Maria De Filippi (Canale 5, 2009-2010, 2011-2013, 2015-2018; Real Time, 2015-2018) Quelli che il calcio (Rai 2, 2013-2014) Opinionista Pequeños Gigantes (Canale 5, 2016). Caposquadra Selfie – Le cose cambiano (Canale 5, 2016-2017) Mentore L’isola dei famosi (Canale 5, Italia 1, 2018) Inviato Made in Sud (Rai 2, dal 2019) Conduttore Notte della Taranta (Rai 2, 2019) Conduttore Festival di Castrocaro (Rai 2, dal 2019) Conduttore. Stasera tutto è possibile (Rai 2, 2019, 2021) Conduttore.