Stefano De Martino chi è: moglie, figli, vita privata, Belén Rodríguez, età, peso, altezza e carriera del ballerino

Chi è Stefano De Martino: moglie, figli, vita privata, Belén Rodríguez, età, peso, altezza e carriera del ballerino. De Martino sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In. Puntata del 27 marzo che inizierà alle ore 14.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Stefano De Martino

Stefano De Martino nasce a Torre Annunziata in provincia di Napoli il 3 ottobre 1989. Ha 32 anni, è alto 188 cm per un peso forma di 68 kg. E’ diventato famoso come ballerino grazie ad Amici di Maria De Filippi.

La moglie e i figli, la vita privata di Stefano De Martino

Dopo essere stato il compagno della cantante Emma Marrone, nel 2012 si fidanza con la showgirl argentina Belén Rodríguez con cui si sposa il 20 settembre 2013 e con cui ha un figlio, Santiago, nato il 9 aprile dell’anno seguente. La coppia si separa nel 2015 per poi tornare insieme nel 2019. I due si sono lasciati nuovamente nel maggio 2020. Nelle ultime settimane, sarebbero tornati insieme. Non sappiamo altro sulla vita privata del ballerino.

La carriera di Stefano De Martino

Nel 2009 partecipa come concorrente alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi venendo eliminato in semifinale e classificandosi primo tra i ballerini. Nel 2021 ritorna ad Amici di Maria De Filippi, con il ruolo di giudice, insieme a Stash e a Emanuele Filiberto. Da dicembre 2021 conduce in seconda serata su Rai 2 il suo varietà intitolato Bar Stella prima di tornare a condurre Stasera tutto è possibile.