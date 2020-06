Stefano De Martino, Diva e Donna: ha fatto perdere la testa a un’altra donna dello spettacolo

ROMA – Stefano De Martino ha archiviato Belen Rodriguez? Stefano De Martino ha fatto perdere la testa ad un’altra donna?

Queste le ultime indiscrezioni. Questi gli ultimi retroscena pubblicati dal settimanale Diva e Donna.

Di chi si tratta? Chi è la nuova potenziale fiamma? Non si sa.

Al momento non si sa molto di più.

Questo è quello che dice Diva e Donna.

Il settimanale Chi aggiunge anche dei virgolettati.

Virgolettati che sarebbero stati riportati da alcune persone vicini a De Martino.

“Quello che è successo a noi è successo a tanti altri. Conosco tante storie di persone che si sono prese e lasciate più volte”.

E ancora:

“In questo momento la priorità è Santiago e sono sicuro che entrambi stiamo facendo di tutto per farlo stare bene”.

“Non c’erano di mezzo altre persone e le famiglie si sono schierate solo dopo la rottura – si legge ancora sul settimane Chi -. Sono le fasi della vita che a volte si incastrano, a volte si scontrano.

È l’impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto, di conciliare le differenze, di cambiare la propria natura.

Ma Belen ha reagito bene, comprendendo che quella non era la sua strada, e ha ricominciato a vivere. Non curandosi, come sempre, delle apparenze”.

Chissà. Chissà se saranno confermate le varie indiscrezioni pubblicate in questi giorni. (Fonti: Diva e Donna, Chi).