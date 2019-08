ROMA – Paura per Stefano De Martino che da Ibiza non perde occasione per condividere foto mozzafiato delle sue vacanze. In uno degli ultimi scatti però il ballerino ha scatenato la preoccupazione dei fan facendosi immortalare sul ciglio di uno scoglio col mare agitato alle spalle.

Tra i commenti c’è chi lo invita a prestare attenzione e chi nota che non indossa nemmeno le calzature adatte. Il marito di Belen ha infatti ai piedi un paio di ciabatte, che avrebbero potuto farlo scivolare. Ma per fortuna, nulla è andato storto.

Intanto De Martino continua a godersi un po’ di relax in famiglia prima di un autunno pieno di lavoro. Il ballerino sta bruciando rapidamente tutte le tappe che lo stanno portando a diventare uno dei simboli della nuova Rai, quella del cosiddetto “cambiamento” per intenderci.

In particolare lo vedremo sempre più spesso sulla seconda rete del servizio pubblico: da settembre infatti, come svelato dalla recente presentazione dei palinsesti Rai stagione 2019/2020, De Martino sarà al timone del programma “Stasera tutto è possibile”, raccogliendo così il testimone di Amadeus.

E sempre per Rai 2 sarà alla guida anche del Festival di Castrocaro insieme alla sua amata Belen Rodriguez. (Fonte: Instagram)