ROMA – Stefano De Martino è stato il protagonista di una piccola caduta di stile all’Isola dei Famosi. L’inviato dell’Isola, infatti, quando stava preparando Francesca Cipriani per la prova che avrebbe dovuto affrontare per raddoppiare il budget settimanale, ha fatto un commento che non è passato inosservato. Stefano, per cercare di convincere la naufraga a svolgere la prova, ironicamente ha cercato di sfruttare le tecniche di ipnosi di Giucas Casella. L’inviato, quindi, ha iniziato a ripetere i gesti che ha visto fare da Casella durante una prova di ipnosi. E quando la conduttrice le ha domandato cosa stesse facendo, De Martino ha risposto: “Me l’ha insegnato Giucas, sto provando a ipnotizzarla. Con le galline funziona, vediamo se anche con lei riesco…”.

Il commento di Stefano De Martino sarebbe dovuto essere una battuta, peccato però che il pubblico non l’ha percepito in questo modo e sui social si è scatenato un putiferio. “Ma Stefano pensa di essere simpatico paragonando la Cipriani a una gallina?”, scrive un utente. E un altro: “Le galline? Che battuta squallida“.