ROMA – Stefano De Martino lascia Amici. A dare l’annuncio è stata la stessa conduttrice del talent show targato Mediaset, Maria De Filippi, che ha fatto il proprio in bocca al lupo al giovane ballerino, prossimo inviato de L’Isola dei Famosi.

Durante la puntata di Amici di sabato 16 dicembre, mentre stavano scorrendo i titoli di coda del programma, Maria De Filippi ha voluto dedicare qualche minuto a De Martino: “Stefano va a fare l’inviato del’Isola, in bocca al lupo da tutti noi. Il modo migliore per salutarti è farti ballare con Elena”, ha detto De Filippi, mentre il pubblico in studio applaudiva Stefano.

Per lui gli auguri e gli in bocca al lupo dei fan sono arrivati anche attraverso la pagina ufficiale di Amici di Maria De Filippi.

De Martino ha dovuto sfidare Daniele Bossari per aggiudicarsi il ruolo di inviato in Honduras per L’Isola dei Famosi. Dopo aver firmato il contratto, accompagnato dal suo agente Lucio Presta, si è incontrato a pranzo con Alessia Marcuzzi per iniziare a conoscersi, scrive Today.

Per partecipare al reality caraibico, De Martino ha dunque dovuto lasciare Amici sia nel daytime sia nel serale. A convincerlo nella scelta sarebbe stata l’ex moglie Belen Rodriguez, che proprio all’Isola deve la sua fama.