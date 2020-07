Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi? Il gossip è stato lanciato da Dagospia, ma il ballerino ha smentito

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, il gossip e la smentita

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi la coppia dell’estate? A lanciare lo scoop è stata Dagospia. Ma l’ex ballerino di Amici, ed ex marito di Belen Rodriguez, ha subito smentito.

De Martino è infatti intervenuto con un post su Instagram per chiarire come stanno davvero le cose: “Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande. Ho appena sentito lei e il marito Paolo, ci siamo fatti una grossa risata”, ha spiegato in una delle sue storie.

Ma veniamo al presunto scoop di Dagospia. Il sito di gossip ha lanciato il flash secondo cui Belen Rodriguez sarebbe già impegnata con un altro uomo, dopo la rottura con De Martino.

Si tratterebbe, secondo Dagospia, dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Ma non sarebbe stata lei la prima a consolarsi con un altro.

“C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi (Paolo Calabresi Marconi, marito della conduttrice Mediaset, ndr)”, ha scritto Dago. “La relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi”.

E subito dopo è arrivata la smentita via social di De Martino, che ha anche parlato della necessità di tutelare i figli, nonostante sappia di essere al centro del gossip.

“So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole”, ha continuato. “Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”. (Fonti: Dagospia, Instagram)