ROMA – Stefano De Martino, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, rivela di essere single, ma contro la sua volontà. Poi aggiunge che uscire con delle ragazze quando si è single, bello, ricco e famoso non è così semplice.

E non solo: “Per me è difficile prendere un caffè con una ragazza. Ci sono ragazze che vogliono uscire con me per andare sui giornali o non vogliono uscire per non andare in copertina. Se le invito a casa pensano che sia un pervertito”, afferma.

De Martino, ex di Belen Rodriguez con cui è stato sposato dal 2013 al 2017 e con cui ha avuto un figlio, Santiago, è reduce dall’esperienza dell’Isola dei famosi che lo ha visto inviato in Honduras.