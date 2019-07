ROMA – Stefano De Martino sta bruciando rapidamente tutte le tappe che lo stanno portando a diventare uno dei simboli della nuova Rai, quella del cosiddetto “cambiamento” per intenderci.

Il marito di Belen Rodriguez sta guadagnando sempre più spazio all’interno della seconda rete del servizio pubblico: come svelato dalla recente presentazione dei palinsesti Rai stagione 2019/2020, De Martino sarà al timone del programma “Stasera tutto è possibile”, raccogliendo così il testimone di Amadeus.

La notizia è stata confermata dal settimanale “Chi” che scrive che dalla seconda settimana di settembre il compagno di Belen inizierà questa nuova avventura televisiva. Ecco cosa scrive, su Instagram, il settimanale: “Stefano De Martino approda dal 16 settembre in prima serata su Raidue al posto di Amadeus: condurrà infatti ‘Stasera tutto è possibile’. Questa la notizia più clamorosa uscita dalla presentazione dei palinsesti autunnali della Rai”.

De Martino, sempre per Rai 2 sarà alla guida anche del Festival di Castrocaro insieme a Belen Rodriguez. Il conduttore napoletano sta insomma bruciando tutte le tappe grazie a un gradimento di pubblico che non è passato inosservato a Viale Mazzini. A coronare il successo è stata la scorsa edizione di Made in Sud, programma che pareva in agonia e che è stato rilanciato proprio dalla conduzione del ballerino. da qui è arrivato l’ingaggio a Radio 2 per commentare The Voice of Italy. Ora l’ulteriore passo con la conduzione di “Stasera tutto è possibile”.

Fonte: Instagram, Chi, Rai