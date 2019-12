Stefano De Martino: “Sanremo ora? Neanche per tutto l’oro del mondo”

ROMA – Intervistato dal Fatto Quotidiano, Stefano De Martino ha smentito una sua possibile partecipazione al prossimo festival di Sanremo:

“Sanremo ora? Neanche per tutto l’oro del mondo: lì se sbagli sei morto, se fai bene hai la strada spianata. E per come sono ora dovrei affidarmi solo al culo, e di culo nella vita ne ho già avuto abbastanza”.

“Conduttore? Dentro di me lo desideravo – racconta – Se uno non è convinto, ha già perso in partenza”.

De Martino poi racconta le perplessità dei genitori riguardo alla sua scelta di lasciare la scuola per danzare. “Mio padre era un ballerino, ma non voleva che io proseguissi con il ballo. Temeva delusioni e porte in faccia, temeva facili illusioni: da noi il posto fisso era, e forse è, il cerchio magico di un’esistenza tranquilla”.

“Gossip? Ora riesco a dormirci sopra, prima erano cavoli. Lo subivo. Le vicende personali inglobavano il resto: mi ritrovavo ovunque e la situazione è peggiorata dopo il matrimonio e la nascita di mio figlio, ma se basi la tua carriera solo sul gossip rischi di venir cancellato quando ancora ti stai guardando allo specchio”.

Fonte: Il Fatto Quotidiano.