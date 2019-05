ROMA – Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme, ma il ballerino e conduttore ha confessato che il periodo della separazione per lui è stata una “vera tragedia”. Per De Martino, ora conduttore di Made in Sud, la separazione è stata “un fallimento”.

Intervistato da I’M Magazine, De Martino ha parlato del ritorno di fiamma con Belen, madre del figlio Santiago, e ha spiegato: “La separazione è stata un fallimento. Non sapevo cosa sarebbe avvenuto, non potevo prevedere se sarebbe stato definitivo, ma io ho lavorato molto per ritrovare la serenità”.

La separazione però l’ha aiutato a migliorare il suo rapporto col figlio Santiago: “Mi ha aiutato molto la separazione. Poi io e Belen abbiamo sempre avuto una regola: che non avremmo mai delegato Santiago alle tate e questo va molto a vantaggio del rapporto padre e figlio”. Parlando del lavoro, De Martino si dice felice: “Gli obiettivi professionali sono importanti, ma hanno valore solo se posso condividerli con le persone che amo”.