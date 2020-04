Stefano De Martino a Domenica In prende in giro Mara Venier con la tromba in playback (Foto da video)

ROMA – Stefano De Martino si prende beffe di Mara Venier durante l’ultima puntata di Domenica In. Il ballerino e presentatore tv (in rigoroso collegamento casalingo) si è esibito alla tromba.

Non era difficile capire che non stesse suonando davvero ma che stesse fingendo, invece la Venier ha fatto i complimenti a De Martino e ha aggiunto: “Non sapevo che sapessi suonare la tromba”.

E De Martino ha risposto sarcasticamente: “Ho optato per un corso da solo, tromba in playblack prendendo lezioni interattive”. A quel punto la zia Mara ha capito di essere stata presa in giro e si è rivolta (in maniera comunque amorevole) al marito di Belen: “Mi stai a piglià per il…”.

Stefano De Martino e la quarantena con Belen.

Stefano ha spiegato cosa stanno facendo in casa (con lui e Belen c’è anche naturalmente il figlio Santiago): “Cuciniamo, mangiamo, ingrassiamo, guardiamo la tv e ogni tanto cucino anch’io”.

L’appello a Napoli.

Da napoletano, De Martino ha voluto fare un appello ai suoi concittadini (spesso accusati negli ultimi giorni di essersi ammassati per strada nonostante i divieti): “Mi raccomando, restate a casa perchè solo uniti possiamo superare questo momento doloroso anche per rispetto di chi ha perso i propri cari”.

Belen prende il sole sul balcone in quarantena.

Infine Stefano ha spiegato che Belen ama prendere il sole in balcone anche durante la quarantena: “Lei è diventata un appuntamento fisso per il vicinato come l’Inno d’Italia alle 18 sui balconi”. E qui è scattata la battuta della Venier: “Salutiamo tutto il vicinato che almeno in questo periodo si tira un po’ su”. (Fonte: RaiPlay)