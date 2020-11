Stefano D’Orazio, Barbara d’Urso: “Hai visto crescere i miei figli. Ora sono disperata”

Barbara d’Urso sui social piange l’amico Stefano D’Orazio.

Il batterista dei Pooh e la d’Urso erano grandi amici. Stefano D’Orazio aveva anche scelto la conduttrice come testimone delle sue nozze.

“Hai visto crescere i miei figli – scrive Barbara D’Urso – Natali e Natali passati insieme. E non solo… sei stato il primo a correre a Napoli un attimo dopo che il mio papà mi aveva lasciato.

Mi hai voluto come tua testimone quando hai sposato Titti, che ti ama tanto…E ora come faremo? Come? Disperata. Punto”.

Il ricordo di Dodi Battaglia

“Stefano D’Orazio era il fratello che io, figlio unico, non avevo. Quando perdi una persona così cara, soffri da morire, ma non ti rendi conto subito di quello che è successo”.

“E’ una tragedia. Le lacrime di questo momento sono solo una minima parte di quelle che verseremo quando andremo nell’ufficio in cui c’era lui, quando vedremo una Jaguar bianca come quella che aveva lui o quando vedremo un altro batterista volteggiare con le bacchette come faceva lui”.

Il dolore è aggravato dal pensiero dell’amico che muore isolato in un letto a causa del Covid-19.

“Stefano non stava bene, ma non sembrava niente di così allarmante. Era ricoverato a Roma in una struttura sanitaria. Si era infettato con questo virus, ma come tante altre persone…

Fino a tre ore fa aspettavo un messaggio di aggiornamento e invece mi è arrivata questa mazzata che mi ha spezzato le gambe. E’ devastante immaginarlo morire in solitudine”. (Fonti: Ansa, Instagram)