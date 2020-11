Stefano D’Orazio, Riccardo Fogli si commuove: “E’ inspiegabile pensare che non ci sia più”

Stefano D’Orazio, Riccardo Fogli si commuove in diretta a Storie Italiane: “E’ inspiegabile pensare che non ci sia più”.

Intervistato da Eleonora Daniele, ospite nel salotto di Storie Italiane, Riccardo Fogli si è commosso parlando di Stefano D’Orazio:

“Speravamo potesse uscire dall’ospedale dopo quindici giorni e raccontarci com’era andata, magari scrivendo un libro.

Con i Pooh era continuamente in contatto: a loro diceva anche quando faceva le flebo. C’era aria di miglioramento…”.

E ancora:

“A me e ai Pooh – spiega Riccardo Fogli a Eleonora Daniele – sono arrivate telefonate da ogni parte del mondo dopo la sua morte.

Tony Renis ci ha telefonato piangendo […] i Pooh per l’Italia e per il mondo sono insostituibili: sono stati saggi e romantici, Stefano ha scritto delle pagine che verranno analizzate e copiate e saranno libri di testo per il futuro, pagine aperte per ogni problema del mondo. Quelli come Stefano diventano sempre dei maestri da seguire”.

“È inspiegabile – continua – impossibile pensare che Stefano non ci sia più. Stefano era tante cose. Un batterista, un cantante, un autore e uno scrittore”.

“Quello di oggi pomeriggio sarà il più grande concerto, l’ultimo di Stefano – conclude -. Saremo tutti lì. Non può andarsene senza il nostro saluto”. (Fonte: Storie Italiane).