Stefano Fresi chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figlio, vita privata, dove vive, Instagram, film, biografia e carriera. L’attore Stefano Fresi è ospite questa sera 10 gennaio del programma La versione di Fiorella. Il programma condotto da Fiorella Mannoia è in onda su Rai3 dalle 23:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Stefano Fresi

Stefano Fresi è nato a Roma il 16 luglio del 1974. Ha 47 anni. Nasce da genitori sardi. Lascia gli studi in Lettere per lavorare e parallelamente comincia ad avvicinarsi al teatro attraverso la musica. Con sua sorella Emanuela e suo cognato Toni Fornari forma il trio comico-musicale Favete Linguis. Nel 2004 entra nel cast di Un medico in famiglia, nel ruolo di Rosalbo. Grazie alla sua performance nello spettacolo I tre moschettieri, attira l’attenzione di Michele Placido, che gli propone un ruolo nel film Romanzo criminale del 2005.

Moglie, figlio, dove vive, Instagram, vita privata di Stefano Fresi

L’attore è sposato con Cristiana Polegri, sassofonista e cantante. La coppia ha un figlio, Lorenzo. Fresi vive a Roma. Il suo profilo Instagram conta più di 139mila follower: stefano.fresi.

In qualità di compositore, Fresi ha firmato la colonna sonora del film Visions e di due cortometraggi: L’amore non esiste e Il Mago di Esselunga, di Giuseppe Tornatore. Si deve a lui anche il jingle della sigla di Rai 1 dal 2010.

La carriera di Stefano Fresi

Nel 2008 Fresi recita nel film Riprendimi, nel 2012 in Viva l’Italia e nel 2014 interpreta il ruolo di Alberto Petrelli nel film Smetto quando voglio, ottenendo una candidatura al David di Donatello come miglior attore non protagonista. L’attore, nel 2014, recita nel film Ogni maledetto Natale, l’anno successivo in Noi e la Giulia di Edoardo Leo e in La prima volta (di mia figlia) di Riccardo Rossi, con cui vince il premio di miglior attore alla XX edizione di Roseto Opera Prima.

Nel 2019 Fresi interpreta il ruolo di Salvatore nella miniserie televisiva Il nome della rosa, tratta dall’omonimo romanzo di Umberto Eco. Nello stesso anno, come doppiatore, presta la propria voce a Pumbaa nel film Disney Il re leone. L’anno successsivo recita nei film Ma cosa ci dice il cervello e Figli.

