Stefano Remigi, chi è: età, moglie, ex, figli, vita privata, carriera, rapporto con il padre Memo

Stefano Remigi è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Ma chi è Stefano Remigi? Chi è sua moglie?

Stefano Remigi, chi è: vita privata, età, moglie, carriera

Stefano Remigi è l’unico figlio del cantante Memo Remigi e di Lucia Russo, giornalista, morta lo scorso gennaio. E’ nato nel 1969.

Stefano Remigi è un regista ed è stato legato fino al 2017 all’attrice Francesca Cavallin, con cui ha avuto due figli, Leonardo e Jacopo, di 14 e 6 anni. Stefano Remigi aveva però già avuto due figli da una precedente relazione.

Stefano Remigi e il padre Memo Remigi: un rapporto molto stretto

Durante una ospitata a Vieni da me, da Caterina Balivo, con il padre Memo Remigi, Stefano aveva detto: “Io ho quattro figli mentre lui ne ha uno solo. L’amore e quello che io cerco di trasmettere ai miei figli l’ho imparato da lui”.

Nel corso del programma era stato mandato in onda anche un filmato del 1985 di un’esibizione di Memo Remigi con il figlio Stefano a Quelli della notte, con la canzone Torna a casa mamma: “Questa canzone è nata in un periodo in cui Lucia, la mamma giornalista, era in giro per lavoro ed eravamo a soli da soli io e lui e Stefano cantava che stava bene a casa con me”.