Stefano Tacconi replica alla moglie Laura Speranza a Pomeriggio Cinque: “Vado da solo in Cina” (foto Ansa)

Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus replica alla moglie Laura Speranza nello studio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque.

Laura Speranza aveva raccontato a Barbara d’Urso i timori riguardo un possibile trasferimento per lavoro del marito in Cina.

“Abbiamo quattro figli, se va a lavorare in Cina, io lo lascio. Portare una famiglia intera lì non è facile”.

Stefano Tacconi replica alla moglie: “Andrò in Cina da solo”

“C’è la possibilità che io vada in Cina, e andrò da solo. Un anno e mezzo fa ho rischiato di andare sulla sedia a rotelle”, racconta Stefano Tacconi.

L’ex portiere conclude: “Volevo riprendere un po’ la mia libertà mentalmente. Non so quanto mi rimane da vivere. Io vado in Cina perché è una mia scelta. Mi hanno operato alla schiena e ho avuto paura”.

Chi è Laura Speranza la moglie di Stefano Tacconi

Laura Speranza sta con l’ex portiere della Juventus da più di trent’anni. I due hanno quattro figli: Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria.

La coppia è davvero affiatata anche se lei ha apppunto spiegato che non sopporterebbe un suo trasferimento in Cina.

Tacconi e Laura Speranza sono convolati a nozze dop 18 anni di convivenza solo nel maggio del 2011 a Orta San Giulio. Sull’altare, Laura è stata accompagnata dal figlio 15enne.