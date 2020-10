Gli attori a luci rosse Steve e Danika Mori sono diventati dei punti di riferimento per i giovani: “Sveliamo loro i segreti dei rapporti intimi”. Steve e Danika Mori, che in realtà si chiamano Stefano e Federica, sono una coppia di attori a luci rosse che aiutano i giovani nei rapporti intimi. Steve e Danika sono diventati famosi grazie a dei filmati amatoriali caricati in rete che nel giro di poco tempo hanno superato il milione e mezzo di visualizzazioni. Il mercato dei film per adulti e uno dei pochi che non sta toccando per mano la crisi economica che affligge tutto il mondo. Infatti, durante il lockdown, i siti a luci rosse sono stati tra i più cliccati in assoluto. Per alcuni sono stati un vero antidoto contro la malinconia e l’isolamento. Tornando a Stefano e Federica, si sono raccontati nel corso di una lunga intervista alle Iene. Ecco le loro risposte a Nina Palmieri. “Non lasciate agli attori a luci rosse il compito dell’educazione intima dei giovani. Il segreto del nostro successo? Filmiamo i nostri rapporti intimi di coppia. E’ sempre un ‘buona la prima’ visto che non rifacciamo mai le scene. È una via di mezzo tra esibizionismo e attività lavorativa. Nei nostri video si osservano atti giornalieri. Sembra quasi di spiare un momento intimo”.

Con Nina Palmieri parlano anche di come i rapporti intimi siano ancora un tabù e come viene concepito il cinema per adulti.

“Deve essere preso come prodotto di intrattenimento che vuole dare sfogo alle fantasie a un pubblico che ha già la sua esperienza.

La scuola non deve ignorare questo aspetto. Non si parla di preservativi e di contraccettivi. L’idea comune è che più grande ce l’hai e più sei bravo.

Si rischia di far crescere dei ragazzi deviati nella concezione del fare l’amore” (fonte Le Iene, qui il video).