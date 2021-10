Steve McCurry, chi è, dove e quando è nato, età, vita privata, la moglie, la figlia, i premi

C’è anche il fotografo di fama internazionale Steve McCurry tra gli ospiti di oggi, martedì 26 ottobre, di Oggi è un altro giorno, programma di Rai1 condotto da Serena Bortone. Ma chi è Steve McCurry? Che cosa si sa della sua vita privata?

Chi è Steve McCurry: dove e quando è nato, la fotografia, i libri

Steve McCurry è nato a Filadelfia, negli Stati Uniti, il 23 aprile del 1950. Fotografo della Magnum Photos, ha spaziato con i suoi reportage in più generi, dalla street photography alla fotografia di guerra, senza tralasciare il ritratto.

Dopo il diploma alla High School Marple Newtown, nella Contea di Delaware, ha frequentato i corsi di fotografia e cinema alla Penn State University per studiare fotografia e cinema, laureandosi però in teatro nel 1974.

Il suo interesse per la fotografia nasce quando inizia a fotografare per il quotidiano della Penn State: The Daily Collegian.

Dopo aver lavorato al Today’s Post presso il King of Prussia per due anni, Steve McCurry parte per l’India come fotografo freelance.

Le guerre

La sua carriera conosce la svolta quando, travestito con abiti tradizionali, attraversa il confine tra il Pakistan e l’Afghanistan, controllato dai ribelli poco prima dell’invasione russa.

Al rientro porta con sé rotoli di pellicola cuciti tra i vestiti, i negativi di quelle che sono state tra le prime immagini a mostrare il conflitto al mondo intero.

Il ritratto più famoso di McCurry, Ragazza afgana, è stato scattato in un campo profughi vicino a Peshawar, in Pakistan. L’immagine è stata nominata come “la fotografia più riconosciuta” nella storia della rivista National Geographic

Il suo servizio ha vinto la Robert Capa Gold Medal for Best Photographic Reporting from Abroad, un premio assegnato a fotografi che si sono distinti per eccezionale coraggio e per le loro imprese.

McCurry ha poi continuato a fotografare i conflitti internazionali, tra cui le guerre in Iran-Iraq, a Beirut, in Cambogia, nelle Filippine, in Afghanistan e la Guerra del Golfo.

Il fotografo contribuisce spesso al National Geographic Magazine ed è membro della Magnum Photos dal 1986.

Tra i premi ricevuti, il Magazine Photographer of the Year, assegnato dalla National Press Photographers’ Association, il primo premio al concorso World Press Photo Contest e l’Olivier Rebbot Memorial Award.

Steve McCurry è ritratto in un documentario televisivo dal titolo Il volto della condizione umana (2003) prodotto dal pluripremiato regista francese Denis Delestrac.

Nel 2013 ha realizzato il calendario Pirelli fotografando 11 donne impegnate nel sostegno di Fondazioni, organizzazioni non governative e progetti umanitari.

Steve McCurry, vita privata, moglie, figli

Steve McCurry è sposato con Andie Belone, nativa americana della tribù degli Hopi. “Stavo facendo alcune foto in Arizona quando un amico comune ci ha presentati. Io mi ero messo in testa di arrivare al Grand Canyon, lei mi ha aiutato. Era il 2007”, ha raccontato qualche anno fa il fotografo a Vanity Fair.

Nel dicembre 2016 la coppia ha avuto una figlia, Lucia, diventata il soggetto preferito di McCurry: “La prima volta che ho scattato una foto a Lucia è stato un attimo dopo la sua nascita. La fotografo ogni giorno”.