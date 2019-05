ROMA – Intervistata da Eleonora Daniele, ospite nel salotto di “Storie Italiane”, Benedetta Rinaldi ha confessato di essere rimasta casta fino al matrimonio:

“La mia è stata una scelta – racconta – Non giudico chi fa scelte diverse. E’ stata una questione di educazione e formazione. So, però, che può sembrare una scelta anacronistica la mia, per i tempi che corrono”.

“A 12-13 anni – continua – non si può arrivare maturi ad un passo così importante: si bruciano delle tappe che sono poi la conquista dell’essere donna, ma anche dell’essere uomo. Chi fa così arriva troppo presto alla meta…”.

E ancora: “Ogni storia, poi, è a sé. Nel segreto del nostro cuore ognuno fa le sue scelte […] persone come noi, chiaramente, dato che siamo personaggi pubblici, se parliamo attiriamo più attenzione”. Fonte: Storie Italiane.