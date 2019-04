ROMA – A “Storie Italiane” all’improvviso, mentre Eleonora Daniele sta intervistando Nicola Carraro, chiama la moglie. Chiama Mara Venier:

“Mi sono commossa – dice la Venier parlando del servizio di “Storie Italiane” – perché rivedere tutto da casa, mi sono emozionata. Nicola, sei il grande amore della mia vita. Mi ha donato equilibrio, serenità. Non mi ha mai voluto cambiare. Ha sempre amato quella che sono. Mi ama per quello che sono. Questa è la cosa più bella”.

“Mi ha conquistato – continua – con la sua ironia. Vola alto. E’ un uomo buono, generoso. E’ la vera fortuna della mia vita. E, poi, mi ha sposata. Non l’aveva mai fatto nessuno. Il vero matrimonio è con lui. Il primo, quello a 17 anni, sembrava una Prima Comunione”.

“Il giorno del matrimonio? Era una giornata da caldo record. In Chiesa, alcuni si sono sentiti male. Ricordo un’emozione grandissima. Mi ha accompagnata mio figlio. C’era mia mamma. E’ stato un giorno di grande gioia. Lo risposerei domani”.

“Adesso aspettiamo il tuo matrimonio – dice la Venier scherzando con Eleonora Daniele – Non fare come la Prati che mi ha invitata ed è sparita. Mi ha tirato una sola. Mi sono già comprata il vestito ed il cappello. Mi sa che li devo tenere per te. Mi ha detto che mi dava la partecipazione a mano. Sto ancora ad aspetta’”. Fonte: Storie Italiane.