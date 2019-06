ROMA – Luisa Corna è stata ospite di Storie Italiane. Parlando del suo futuro matrimonio con Stefano Giovino, un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, più giovane di lei di ben 15 anni, la Corna è stata provocata da Eleonora Daniele che, lanciando una frecciatina, le ha chiesto: “Si parla di un matrimonio, ma non fare come chi sai tu…”. Il tutto era riferito ovviamente al caso Pamela Prati. Luisa Corna allora, dubbiosa ha risposto: “Ah ok, no no, la proposta è arrivata e anche l’anello ma non abbiamo ancora deciso la data”.

Eleonora Daniele insiste sull’argomento, annunciando anche il suo matrimonio con il misterioso fidanzato. ”Tra un po’, sarei anche invitata non ti preoccupare” dice rivolgendosi alla Corna, che poi ha rilanciato: “Mi sa che ti sposerai prima tu”, ”Mi sa di sì” chiosa la Daniele.

La Daniele al termine della puntata si è anche resa protagonista di una gaffe. La conduttrice infatti, salutando il pubblico, ha lanciato La Prova del Cuoco ed Elisa Isoardi dimenticando che il programma è in pausa. (fonte STORIE ITALIANE)