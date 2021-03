Storie Italiane, Eleonora Daniele: “Raoul Casadei? La sua morte è la notizia più triste mai raccontata qui”. Lo ha svelato la stessa giornalista nel corso della trasmissione televisiva che conduce su Rai 1.

Casadei è morto nell’ospedale di Cesena sabato scorso (13 marzo 2021), in seguito a complicazioni dovute al coronavirus, ma la Daniele ha potuto omaggiarlo solamente nella puntata odierna di Storie Italiane perché il programma tv non va in onda nel fine settimana.

Storie Italiane, Eleonora Daniele: “Raoul Casadei, la sua morte? Il Covid si è portato via anche lui”

Raoul Casadei è morto due settimane dopo il ricovero all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena con il coronavirus. Come detto, il re del liscio si è spento sabato 13 marzo. Casadei aveva 83 anni e si era contagiato insieme a vari familiari che si trovano in quarantena fiduciaria a Villamarina di Cesenatico. Dopo il ricovero le sue condizioni erano andate aggravandosi progressivamente.

“Quella della sua morte è tra le notizie più tristi che abbiamo raccontato qui negli ultimi mesi. Il Covid si è portato via anche lui, il re del liscio se n’è andato a 83 anni”.

Storie Italiane, Eleonora Daniele: “Raoul Casadei se ne è andato lasciando tutti noi senza parole”