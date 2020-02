ROMA – Fausto Leali è stato ospite a Storie Italiane. Nel programma condotto da Eleonora Daniele, oggi è stato dato molto spazio al Festival di Sanremo 2020 che inizierà ufficialmente domani.

Proprio a Sanremo il cantante è stato premiato ricevendo il premio “Numeri uno città di Sanremo”, per le sue grandi canzoni, fra cui i successi portati proprio sul palco dell’Ariston.

E quando si ricorda “Ti lascerò”, la canzone cantata assieme ad Anna Oxa che vinse l’edizione del festival della canzone italiana nel 1989, il cantautore, incalzato dalla Daniele, ha svelato: “E’ da un po’ che non la sento, mi dispiace ma non dipende da me…”.

“Era nata una grande amicizia fra di noi, era un periodo bello e felice ma non ci vediamo da un po’, l’ho solo vista in televisione qualche giorno fa” ha proseguito. “Mi piacerebbe tantissimo sentirla ma si è dispersa un po’ Anna negli ultimi anni, la vediamo poco in giro, in televisione, ecc ecc… Ha scelto di fare una vita diversa, di non frequentare più gli amici – ha concluso Leali – io e lei eravamo grandissimi amici. E’ un peccato, facciamo un appello Eleonora: ‘Anna, per cortesia, chiama Fausto che desidera tanto vederti’”.

Infine: “Oltre ad avere una splendida voce, Anna è una bellissima donna, ha un carisma particolare, e questo suo allontanarsi da tutti mi dispiace un po’…”.