Storie Italiane, Fiordaliso commossa svela: “Ero pronta a far morire mio fratello”

ROMA – Fiordaliso ha raccontato a Storie Italiane, un episodio drammatico della sua vita, ossia la morte di uno dei suoi fratelli, affetto da una malattia incurabile. “Luciano era il più piccolo di noi fratelli – il racconto della cantante a Eleonora Daniele -. Aveva un brutto male al cervello, non aveva neanche 40 anni. Abbiamo cercato di curarlo, ma gli ultimi 4 anni della sua vita sono stati terribili, non ha camminato più, era come mezzo pazzo. E’ diventato anche cieco e non sentiva più…”.

Con gli occhi lucidi, Fiordaliso ha poi affermato senza timore di aver chiesto ai medici “che senso aveva prolungare la sua sofferenza, sapendo che non c’era più niente da fare… Con una puntura si sarebbe potuto addormentare per sempre, senza soffrire. Lo avrei fatto io stessa! Per lui sarei andata anche in galera, pur di non vederlo più soffrire”.

Eleonora Daniele ha voluto subito chiarire di non condividere il suo pensiero, sottolineando però di comprendere il suo dolore. “Tu sei molto religiosa… anch’io vorrei esserlo: vorrei che qualcosa mi illuminasse” ha quindi precisato Fiordaliso. (fonte RAI PLAY)