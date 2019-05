ROMA – Sulle presunte minacce con l’acido a Pamela Prati, interviene anche Gessica Notaro, un’autorità suo malgrado su questo genere di aggressioni. Ospite di Storie Italiane, nella puntata di mercoledì 22 maggio, la Miss sfregiata ha commentato: “Credo che sia molto difficile sfuggire da un vero attacco con l’acido. Se una persona è seriamente intenzionata ad aggredirti con l’acido, è quasi impossibile schivarla: è questione di secondi… se Pamela Prati l’ha schivata, è veramente la prima ad essere così fortunata nel mondo!”

Dopo di lei nel salotto di Eleonora Daniele, interviene anche la criminologa Roberta Bruzzone, che sottolinea: “Questo tipo di aggressioni solitamente non vengono ‘annunciate’, come sarebbe successo a Pamela Prati, che l’acido lo avrebbe trovato sotto casa”. Gessica Notaro però ci tiene a precisare: “Non voglio insinuare che quanto dice Pamela Prati sia vero o meno. Mi limito a dire che se veramente è riuscita ad evitare un’aggressione con l’acido, è davvero una miracolata!”.

Quindi ha aggiunto: “Io dico sempre: è una frazione di secondo… il tempo di accendere e spegnere un interruttore. E’ quella la velocità con cui, purtroppo, ti cambia la vita e non puoi più tornare indietro. E non te l’aspetti! Si può essere un campione mondiale di arti marziali o avere un’arma in mano: l’aggressione non la si può evitare”. (Fonte: Storie Italiane)