ROMA – “Ci sono anche uomini vittime”. Così Giorgia Wurth torna a prendere le difese di Fausto Brizzi. Al regista, travolto dallo scandalo molestie per le accuse, ora archiviate, di alcune aspiranti attrici, non è mancata la solidarietà di diversi attori e colleghi del cinema italiano. Tra questi la bella attrice e scrittrice Giorgia Wurth che tra l’altro è stata sua compagna tra il 2007 e il 2011.

Non è la prima volta che la Wurth prende pubblicamente le difese del suo ex. Lo aveva già fatto in una intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, quando denunciò quello che a suo avviso è stato un vero e proprio processo mediatico e come quelle accuse abbiano poi finito per rovinare la famiglia del regista. Ora a Storie Italiane l’attrice è tornata sul delicato argomento, sottolineando quanto alcune testimonianze fossero non veritiere.

Nel salotto di Eleonora Daniele, Giorgia Wurth si è poi lasciata andare a un discorso più generale sui tempi che corrono e sul fenomeno #metoo, anche a costo di rischiare impopolare. “Una cosa bellissima stare dalla parte delle donne – ha detto – bisogna vedere chi sono le donne. So che questo discorso è impopolare ma stare sempre dalla parte delle donne bisogna vedere, non è un discorso di uomini e donne, ma di persone. Io non dico a prescindere che le donne sono tutte sante e gli uomini mostri. Ci sono anche uomini vittime. Poi se si parla di abuso di potere, quello c’è e fa parte non solo del mondo del cinema e della tv. Ma nello stesso tempo ci sono anche tante donne a cui questa situazione sta bene. A me non è mai capitato, mi sento fortunata da una parte. Un uomo lo sa se ammicchi”. (Fonte: Storie Italiane).