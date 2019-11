Storie Italiane, Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci: “Siamo stati casti per tre anni”

Blitz dice

Borgonzoni papà non vota Borgonzoni Lucia alle prossime in Emilia. Voterà per Bonaccini e non per la figlia perché “lei è brava ma Salvini non lo voto ed è naturale capiti in famiglia si pensi diversamente l’uno dall’altro, altrimenti saremmo zombie”. Borgonzoni papà: familismo finalmente e raramente morale.