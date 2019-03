ROMA – Ivan Cottini a Ballando con le stelle? L’ex modello, che alcuni anni fa ha scoperto di avere la sclerosi multipla, ha espresso questo desiderio ospite di Eleonora Daniele nello studio di Storie Italiane, su Rai Uno, durante la puntata andata in onda lunedì 11 marzo.

Eleonora Daniele ha introdotto la nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci, anche lei presente in studio, e Cottini ha parlato del suo amore per la danza, scoperta recente. Proprio per questo l’ex modello vorrebbe partecipare al talent del sabato sera.

A quel punto Eleonora Daniele gli ha chiesto di esibirsi con una ballerina lì in studio, e Ivan ha fatto commuovere la stessa conduttrice. Ma dopo le lacrime per Ivan è arrivata la bella notizia: Milly Carlucci, infatti, gli ha annunciato che sarà protagonista di una delle quattro puntate pomeridiane di Ballando con le stelle, per poter cercare di conquistarsi un posto nella fase serale del programma. “Sono contento di quello che ha detto perché io voglio conquistare il mio posto con la danza”, ha risposto felice Ivan.

Fonte: Storie Italiane