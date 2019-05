ROMA – Non si fermano le polemiche a Ballando con le Stelle. Ivan Zazzaroni parla delle performance di Suor Cristina: “Mi sembra un musical – ha detto il giudice del programma a Storie Italiane -. Io ho un grande rispetto per l’abito. Se Suor Cristina fosse stata una veterinaria o facesse qualsiasi altro lavoro mi sarei comportato allo stesso modo. Se in una trasmissione in diretta ti presenti con una registrata per qualsiasi motivo, io non ti voto“. Parole che hanno fatto seguito ad un acceso botta e risposta con Monica Setta, che si è letteralmente scagliata contro Zazzaroni accusando lui (ma anche il resto della giuria) di discriminare la religiosa. “Quello che fate è una forma di discriminazione al contrario!” ha infatti tuonato la giornalista, mentre Zazzaroni ha ribattuto: “Tu mi offendi! Ballando con le stelle è una gara di coppia”. La Setta ha quindi rincarato la dose, rispondendogli: “Allora dovevi dimetterti!”.

Le critiche però sembrano non toccare la voglia di proseguire della suora: “Mi dispiace che non si capisca il messaggio, ma noi andiamo avanti. Io dovevo stare lì dove sono stata, è la mia priorità, i comandamenti“, ha continuato parlando della decisione di non ballare il sabato Santo. Infine la frase di Zazzaroni che ha lasciato gli ospiti in studio e i telespettatori increduli: “Probabilmente è nel posto sbagliato“.

A schierarsi dalla parte di Suor Cristina è stata Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane: “Sei un simbolo. Io sono dalla tua parte. Molti giovani ti stanno guardando e sei un esempio per loro“. “Per me questo è importantissimo, se il messaggio arriva già ad una persona è importante“, ha risposto la suora. (fonte RAI PLAY)