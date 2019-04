ROMA – “Ron è una brava persona, siamo ottimi amici. Abbiamo lavorato insieme per tanti anni”: a dirlo è l’attrice americana Katherine Kelly Lang, protagonista della soap opera Beautiful nei panni di Brooke Logan.

Ospite di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane giovedì 11 aprile, l’attrice ha presentato il suo nuovo film per il cinema Dagli occhi dell’amore, realizzato con Alex Belli e Andrea Montovoli, ma non ha potuto non parlare dei tanti matrimoni (televisivi) con Ridge Forrester: “Ci siamo sposati tante volte! The show must go on: bisogna far andare avanti la storia e si creano sempre intrecci”.

Nel corso della chiacchierata con Eleonora Daniele Lang ha ricordato anche la sua partecipazione a Ballando con le stelle di qualche anno fa. Adesso, però, l’attrice dice di non ballare più: “Non ballo più, se non in giro per la casa, ma mi mantengo sempre in forma perché per tutta la vita ho praticato ginnastica e vari tipi di sport. Adesso nuoto, vado in bici e corro”.

Tornando a Ridge-Ron Moss, con cui l’attrice è stata ospite di Miss Italia nel 2010, la conduttrice ha commentato dicendo: “Siete una bella coppia voi due”. Ma Lang ha risposto: “Ron è una brava persona, siamo ottimi amici. Abbiamo lavorato insieme per tanti anni”. (Fonte: Storie Italiane)