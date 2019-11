Storie Italiane, Laura Forgia: “Vittima di stalking quando ero professoressa a L’Eredità”

ROMA – Laura Forgia è stata ospite a Storie Italiane dove ha raccontato di essere stata vittima di stalking. La showgirl ha raccontato nell’intervista ad Eleonora Daniele, della vicenda che l’ha vista protagonista quando era ancora una delle professoresse de L’Eredità.

La ragazza ha vissuto un vero incubo quando lavorava in Rai. Ha raccontato cosa è accaduto in quel periodo, spiegando come si è resa conto che un uomo aveva iniziato a perseguitarla: “Era il mio primo anno di esperienza televisiva, facevo le registrazioni de L’Eredità e all’uscita mi sono trovata davanti questo ragazzo incappucciato. Tutti i giorni era lì. Lui sapeva perfettamente dove lavoravo, a che ora finissi, poi ho saputo che veniva da Bergamo, tutti i giorni prendeva l’aereo. Si appostava, mi seguiva, mi chiamava per nome per dirmi che voleva parlarmi. Quando ho capito che stavo diventando preda ho deciso di denunciare. Purtroppo all’inizio i carabinieri mi risposero che gli elementi non erano sufficienti per intervenire. Lui ogni giorno di più prendeva spazio, è arrivato a capire dove abitassero i miei genitori. Così ho raccolto tutti i dati possibili per dimostrare questa situazione ai carabinieri e ho denunciato. Dopo qualche giorno quella persona non l’ho mai più vista e io mi sono liberata di un incubo”.

“Io volevo dare un senso a quella cosa che mi era successa – ha concluso Laura Forgia -. Tante ragazze, tante donne, si confrontano con me chiedendomi cosa mangio, cosa cucino, ma molte mi raccontavano di essere state vittime di violenze e stalking e io mi sono resa conto che intorno a loro c’era veramente tanta solitudine”.

Fonte: STORIE ITALIANE.