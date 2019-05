ROMA – Ormai la vicenda del matrimonio di Pamela Prati è diventato argomento primario per tutte le trasmissioni di punta della tv. Ad occuparsene oggi, 17 maggio, è stata la trasmissione Storie Italiane. Ad essere intervistata è stata Federica Benincà, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ormai ex amica di Pamela Prati e delle agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

“Andiamo con ordine – ha raccontato l’ex corteggiatrice – . In primis io credevo che Mark esistesse. Poi durante la Fashion Week a Milano Eliana ha avuto un attacco di panico, pianti, svenimento. Noi eravamo tutti preoccupati per lei. Le chiediamo che cosa fosse successo e ci dice che un caro amico di suo marito Simone Coppi (che, per inciso, non ho mai visto nonostante più volte le avessi chiesto della sua esistenza) aveva avuto un infarto. Questa persona era Mark Caltagirone, il compagno di Pamela Prati. E mi ha detto che la Prati doveva volare a Parigi per stargli accanto. Ci credevo, ci credevamo tutte. Continuamente ci mostravano video di Pamela che prendeva treni e aerei. La stessa Prati, una sera a cena, mi ha fatto vedere i braccialettini che i figli di Mark le avrebbero regalato, i loro disegni che le dedicavano. Scioccante. Era tutto un bluff”.

La conduttrice Eleonora Daniele, a questo punto chiede alla Benincà quando sono cominciati i primi dubbi che l’hanno portata a decidere di non credere più a questa storia: “Il primo campanello di allarme sono state le rivelazioni di Alfonso Signorini che ha detto di essere stato raggirato da una delle due agenti, che gli avevano fatto conoscere in chat un uomo che si è rivelato inesistente. Ecco, dopo le parole di Signorini ho messo da parte il cuore e ho cominciato a cercare i riscontri oggettivi di questa storia. Ho chiesto ad Eliana spiegazioni sull’identità di Mark Caltagirone. ‘Ma esiste?’ Le chiedevo. E lei mi ha sempre assicurato che l’unica certezza era proprio l’esistenza di Mark. Anzi, Eliana mi disse: ‘Quando la verità verrà fuori mi dovranno delle scuse e brinderemo con lo champagne”. L’ex corteggiatrice ha poi concluso spiegando: “Ma poi su tanti aspetti le versioni cambiavano continuamente” .

Fonte: Storie Italiane